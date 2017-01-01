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    Порошенко запросив прем’єра Ізраїлю до України

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    Петро Порошенко та Біньямін Нетаньягу
    Петро Порошенко та Біньямін Нетаньягу

    Порошенко і Нетаньягу підтвердили готовність до активізації двосторонньої співпраці

    Президент України Петро Порошенко у вівторок, 2 травня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу з нагоди 69-ї річниці з дня заснування держави Ізраїль.

    Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко і Нетаньягу підтвердили готовність до активізації двосторонньої співпраці в різних сферах і обговорили питання взаємодії в рамках міжнародних організацій.

    «Сторони висловили сподівання на успішність візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до держави Ізраїль у травні. Петро Порошенко запросив Біньяміна Нетаньягу здійснити візит до України в зручний час», - йдеться у повідомленні.

    Порошенко також розповів Нетаньягу про підписання закону про ратифікацію українсько-ізраїльської угоди про спільне виробництво фільмів та співробітництво у сфері кінематографії.

    Нагадаємо, сьогодні Порошенко підписав ратифікацію угоди з Ізраїлем про спільне виробництво кіно. Згідно зі статтею 18 угоди, вона набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами другого письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

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