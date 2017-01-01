Порошенко запросив прем’єра Ізраїлю до України
- Сьогодні, 21:57
-
Розсилка
Порошенко і Нетаньягу підтвердили готовність до активізації двосторонньої співпраці
Президент України Петро Порошенко у вівторок, 2 травня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу з нагоди 69-ї річниці з дня заснування держави Ізраїль.
Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко і Нетаньягу підтвердили готовність до активізації двосторонньої співпраці в різних сферах і обговорили питання взаємодії в рамках міжнародних організацій.
«Сторони висловили сподівання на успішність візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до держави Ізраїль у травні. Петро Порошенко запросив Біньяміна Нетаньягу здійснити візит до України в зручний час», - йдеться у повідомленні.
Порошенко також розповів Нетаньягу про підписання закону про ратифікацію українсько-ізраїльської угоди про спільне виробництво фільмів та співробітництво у сфері кінематографії.
Нагадаємо, сьогодні Порошенко підписав ратифікацію угоди з Ізраїлем про спільне виробництво кіно. Згідно зі статтею 18 угоди, вона набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами другого письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.