Порошенко затвердив нові військові квитки

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Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент Петро Порошенко затвердив нові Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу.

Відповідний Указ № 582/2016 опублікований на сайті Глави держави.

Документом також доручено Кабінету міністрів забезпечувати виготовлення у встановленому порядку необхідної кількості бланків військових квитків на замовлення Міністерства оборони, Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки.

Водночас президент установив, що військові квитки, виготовлені (видані) до набрання чинності цим Указом, вважаються дійсними на всій території України та не підлягають обміну на військові квитки нового зразка, крім окремих випадків, передбачених Положенням про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положенням про військовий квиток офіцера запасу, затвердженими цим Указом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.