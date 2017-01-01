Порошенко затвердив санкції щодо низки російських банків

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МЗС має поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів

Президент Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб, санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК», передає прес-служба АП.

Як зазначається у відповідному указі, рішення РНБО було ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» та з урахуванням пропозицій Національного банку України.

Вказано, що санкції строком на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних з ними осіб.

Як зазначається, Кабінет міністрів разом із Національним банком України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій та невідкладно вжити заходів щодо заборони розміщення коштів державних підприємств, установ, організацій та господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, у банках, вказаних у рішенні РНБО.

Також повідомляється, що Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів до відповідних юридичних осіб.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Сбербанк відсьогодні ввів нові обмеження для українців.

Вчора НБУ запропонував ввести санкції щодо російських банків.

Раніше повідомлялося, що за результатами засідання Ради нацбезпеки, Нацбанку та СБУ дали добу на розробку санкцій проти російських банків.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

Національний банк заявляв, що ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк». Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.



