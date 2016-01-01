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До складу Комітету за згодою увійшли 24 діячі культури та мистецтва

Президент Петро Порошенко підписав Указ №575/2016 «Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка». Головою комітету призначено письменника Юрія Щербака.

До складу Комітету за згодою увійшли 24 діячі культури та мистецтва. Зокрема, письменник Сергій Жадан, співак Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кінорежисер Мирослав Слабошпицький, актриса Наталія Сумська, журналіст та телеведучий Юрій Макаров, артист Олексій Богданович, театральний режисер Дмитро Богомазов, художник Анатолій Криволап, композитор Юрій Ланюк.

Комітет - це допоміжний орган, що забезпечує здійснення президентом повноважень із нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка.

У березні 2016 року лауреатом Шевченківської премії у сфері кіно став Олег Сенцов. Лауреатом Шевченківської премії у напрямі «публіцистика і журналістика» став Левко Лук'яненко. Також Шевченківські премії отримали художник Михайло Гуйда, оперна співачка Анжеліна Швачка і балетмейстер Раду Поклітару.