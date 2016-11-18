Порошенко затвердив строки чергового призову до Збройних сил України

Документом № 44/2017 визначаються строки проведення у поточному році чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби. Реалізація Указу забезпечить своєчасне виконання завдань, пов’язаних із підготовкою та проведенням зазначених заходів, ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби, будуть звільнені в запас у травні - червні та у жовтні - листопаді 2017 року.

Інші військові-строковики, які вислужили встановлені терміни, звільнятимуться в запас у квітні - червні та у жовтні - грудні цього ж року.

Призов на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, також здійснюватиметься навесні та восени: у квітні - травні та жовтні - листопаді 2017 року.

Кабінету Міністрів України своїм Указом Президент доручив визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у поточному році.

Як повідомлялося, минулого року Петро Порошенко заявляв, що з кінця жовтня 2016-го року Армія стане контрактною і добровольчою. «Я підкреслюю, що з кінця жовтня українська армія стає контрактною і добровольчою», - наголошував тоді глава держави.

На початку цього року президент схвалив нові правила служби за контрактом.