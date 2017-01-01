Порошенко завдав страшного удару по свободі слова - Human Rights Watch

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Російські соцмережі

Правозахисники вважають, що президентові України Петру Порошенку слід скасувати заборону російських соцмереж

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що президентові України Петру Порошенку слід скасувати заборону, яка впливає на роботу таких інтернет-платформ, як «ВКонтакте», «Однокласники», РБК та «Яндекс», а також вжити заходів щодо захисту свободи слова і інформації в Україні.

«За один хід Петро Порошенко завдав страшного удару по свободі слова в Україні. Це непростиме порушення права українців на отримання інформації за їхнім вибором, Євросоюз та інші міжнародні партнери України мають негайно закликати Україну скасувати його», – заявила дослідниця Human Rights Watch із українських питань Таня Купер.

Правозахисники вказують, що соціальні мережі «ВКонтакте» та «Однокласники» належать Mail.Ru Group, частину акцій якої контролює тісно пов’язаний із Кремлем олігарх Алішер Усманов. Також Human Rights Watch відзначає, що станом на квітень 78% усіх інтернет-користувачів в Україні, або близько 20 мільйонів, мали акаунт у «ВКонтакте» (ця статистика не вирізняє активних користувачів і тих, хто ніколи або майже ніколи не використовує цю соціальну мережу – ред.).

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Турчинов заявив, що рішення РНБО про санкції щодо Росії вже набуло чинності.

Як повідомлялося, «Репортери без кордонів» засуджують заборону російських ЗМІ і соціальних мереж в Україні. У Freedom House також розкритикували рішення РНБО про блокування в Україні російських сайтів та соцмереж.

На відміну від правозахисників, у НАТО погодилися з позицією Києва, що рішення блокувати в Україні російські інтернет-ресурси є питанням безпеки, а не свободи слова.

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Джерело: Радіо Свобода