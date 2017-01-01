Порошенко завтра проведе переговори з Лукашенком

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Фото: АП Петро Порошенко

Глави держав зустрінуться на території Білорусі

Президент України Петро Порошенко завтра, 26 квітня 2017 року, проведе переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави, передає «Главком».

Як зазначається, на завтра запланована участь президентів України та Білорусі в заходах у зв’язку з черговою річницею аварії на Чорнобильській АЕС.

Крім того, зазначається, що глави держав проведуть переговори на території Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України планує в 2017 році зменшити фінансування заходів безпеки на Чорнобильській АЕС