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    Порошенко заявив, що дострокових виборів у Раду не буде

    • Сьогодні, 11:26
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    Президент зазначив, що залишилося не так багато часу до планових виборів

    Дострокових парламентських виборів не буде. Про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко під час звернення з нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років.

    «Оскільки, відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламетські вибори і розпуск парламенту приймає виключно президент України, хочу ще раз наголосити: дострокових парламентських виборів, в яких насамперед зацікавлена Росія, я не підтримаю. А отже, їх не буде», – наголосив президент.

    Він додав, що вже не так багато часу залишилося до планових виборів.

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