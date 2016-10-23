Порошенко заявив, що санкції мотивують Росію сісти за стіл переговорів

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Президент висловив впевненість у результативній та ефективній співпраці України та США у боротьбі за свободу і демократію

Президент Петро Порошенко в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal висловив впевненість в продовженні ефективної співпраці між Україною та США. За його словами, міжнародна підтримка, включаючи санкції, є інструментом, який мотивує Росію сісти за стіл переговорів та створює стимул для виведення окупаційних військ. Про це повідомляє прес-служба президента України

Глава держави зазначив, що протягом останніх років США продемонстрували підтримку України. Президент нагадав вислів Вінстона Черчилля про те, що не існує вічних ворогів чи друзів, а існують вічні інтереси. Глава держави зазначив, що інтереси і цінності США визначені вже тривалий час: «Цінності США не з'явилися в останні один, два чи десять років. Вони були сформовані батьками-засновниками – це свобода, демократія. Такі самі цінності в України».

Президент висловив впевненість у результативній та ефективній співпраці України та США у боротьбі за свободу і демократію, а також дотриманні своїх зобов'язань перед партнерами, адже відповідно до Будапештського меморандуму низка країн, в тому числі США, гарантували Україні безпеку.

Петро Порошенко вкотре наголосив, що Україна вимагає від Росії виведення окупаційних військ та техніки з української території, а також деокупації Криму. Президент нагадав, що з початку війни на Донбасі понад 10 тис. військових та цивільних українців загинули через російську агресію.

Глава держави наголосив: «Ми не потребуємо іноземних солдат чи армій для захисту української території. Ми самі це робимо. Але міжнародна підтримка, включаючи санкції, є інструментом, який мотивує Росію сісти за стіл переговорів та створює стимул для виведення окупаційних військ».

Президент нагадав, що декілька днів тому Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії. Глава держави підкреслив, що українська сторона використовує всі можливі політичні та дипломатичні методи для захисту.