Порошенко заявив, що він незадоволений антикорупційними результатами

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Петро Порошенко

Президент також нагадав про створення незалежної антикорупційної інфраструктури

Президент України Петро Порошенко заявив, що незадоволений антикорупційними результатами.

Про це на своїй сторінці у Тwitter повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

Незважаючи на створення незалежної антикорупційної інфраструктури, президент виявився незадоволений результатами антикорупційної політики.

«Ми створили незалежну антикорупційну інфраструктуру. Зараз ми створюємо новий Верховний суд. Але антикорупційними результатами я незадоволений», - заявив президент.

Ми створили незалежну антикорупційну інфраструктуру. Зараз ми створюємо новий Верх суд. Але антикорупц результатами я не задоволений - П. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 5 квітня 2017 р.

Нагадаємо, що підписаний напередодні Меморандум з МВФ передбачає, що Україна повинна прийняти законодавство про створення Антикорупційного суду до середини червня.

У Міжнародному валютному фонді теж вважають, що створення нових антикорупційних органів в Україні поки не дало результату.