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    Порошенко заявив, що він незадоволений антикорупційними результатами

    • Сьогодні, 21:28
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент також нагадав про створення незалежної антикорупційної інфраструктури

    Президент України Петро Порошенко заявив, що незадоволений антикорупційними результатами.

    Про це на своїй сторінці у Тwitter повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

    Незважаючи на створення незалежної антикорупційної інфраструктури, президент виявився незадоволений результатами антикорупційної політики.

    «Ми створили незалежну антикорупційну інфраструктуру. Зараз ми створюємо новий Верховний суд. Але антикорупційними результатами я незадоволений», - заявив президент.

    Нагадаємо, що підписаний напередодні Меморандум з МВФ передбачає, що Україна повинна прийняти законодавство про створення Антикорупційного суду до середини червня.

    У Міжнародному валютному фонді теж вважають, що створення нових антикорупційних органів в Україні поки не дало результату.

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