Порошенко заявив, що він незадоволений антикорупційними результатами
- Сьогодні, 21:28
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Президент також нагадав про створення незалежної антикорупційної інфраструктури
Президент України Петро Порошенко заявив, що незадоволений антикорупційними результатами.
Про це на своїй сторінці у Тwitter повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.
Незважаючи на створення незалежної антикорупційної інфраструктури, президент виявився незадоволений результатами антикорупційної політики.
«Ми створили незалежну антикорупційну інфраструктуру. Зараз ми створюємо новий Верховний суд. Але антикорупційними результатами я незадоволений», - заявив президент.
Ми створили незалежну антикорупційну інфраструктуру. Зараз ми створюємо новий Верх суд. Але антикорупц результатами я не задоволений - П.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 5 квітня 2017 р.
Нагадаємо, що підписаний напередодні Меморандум з МВФ передбачає, що Україна повинна прийняти законодавство про створення Антикорупційного суду до середини червня.
У Міжнародному валютному фонді теж вважають, що створення нових антикорупційних органів в Україні поки не дало результату.