Порошенко збирається в Берлін на зустріч з канцлером Німеччини

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Ангела Меркель та Петро Порошенко

Президент України порушуватиме питання про продовження санкцій проти РФ на 12 місяців

Президент України Петро Порошенко 20 травня вирушить з візитом до Берліну.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері.

«20 травня я вирушаю з візитом до Берліну. Де будуть дуже тривалі та змістовні переговори з Ангелою Меркель. Сьогодні у неї була зустріч з новообраним президентом Франції Емануелем Макроном», - розповів Порошенко.

Президент зазначив, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн.

Він також додав, що порушуватиме питання про продовження санкцій не на шість, а на 12 місяців, щоб мотивувати Росію виконати Мінські угоди та припинити агресію.

Нагадаємо, Порошенко під час своєї прес-конференції 14 травня заявив, що президент РФ Володимир Путін не збирається виконувати Мінські угоди. Але вони, в свою чергу, допомагають Україні притягувати злочинців до відповідальності.

Президент України також зауважив, що причиною обстрілів на Донбасі та загибелі людей є не Мінські угоди, а дії президента Путіна.

«Главком» повідомляв, що в понеділок президент Франції Еммануель Макрон, інавгурація якого відбулася напередодні, розпочав у Берліні зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Джерело: Українська правда