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    Порошенко зібрав Раду регіонального розвитку

    • Сьогодні, 11:25
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Петро Порошенко заявив про відновлення економіки

    У Києві проходить п'яте засідання Ради регіонального розвитку під головуванням президента Петра Порошенка. У засіданні беруть участь керівництво Кабінету міністрів, Верховної Ради та представники місцевої влади.

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    Під час виступу на засіданні Порошенко заявив: «Ще півтора роки тому ситуація в країні була такою, що про перспективи розвитку ми могли лише мріяти. Проте зараз вже є підстави говорити про відновлення економіки і можливості починати перехід від тактики виживання до стратегії розвитку».

    Дивіться пряму трансляцію засідання Ради регіонального розвитку: 

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