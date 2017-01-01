Порошенко зібрав Раду регіонального розвитку

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Петро Порошенко

Петро Порошенко заявив про відновлення економіки

У Києві проходить п'яте засідання Ради регіонального розвитку під головуванням президента Петра Порошенка. У засіданні беруть участь керівництво Кабінету міністрів, Верховної Ради та представники місцевої влади.

Під час виступу на засіданні Порошенко заявив: «Ще півтора роки тому ситуація в країні була такою, що про перспективи розвитку ми могли лише мріяти. Проте зараз вже є підстави говорити про відновлення економіки і можливості починати перехід від тактики виживання до стратегії розвитку».

Дивіться пряму трансляцію засідання Ради регіонального розвитку: