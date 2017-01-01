Порошенко замінив головного контррозвідника СБУ
- Сьогодні, 19:30
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Служба безпеки України
Також Порошенко призначив нового начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України
Президент України Петро Порошенко звільнив Віталія Найду з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
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Іншим указом президент назначив Олексія Петрова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Крім того, Порошенко звільнив Анатолія Дублика з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України і призначив на його місце Віктора Кононенка.