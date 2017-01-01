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    Порошенко змінив шістьох начальників управлінь СБУ

    • Сьогодні, 11:00
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    Служба безпеки України
    Служба безпеки України

    Порошенко звільнив з посад начальників управлінь СБУ в семи областях

    Президент України Петро Порошенко звільнив з посад начальників Управлінь Служби безпеки України в семи областях. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.  

    Згідно з указом звільнено:

    • Андрейчука Віктора з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області;
    • Батракова Сергія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області;
    • Грещука Степана з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області;
    • Довженка Олександра з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області;
    • Кріцина Едуарда з посади начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області;
    • Пахнюка Володимира з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області;
    • Шкурата Ігоря з посади начальника Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

    Іншим указом президент призначив начальників Управлінь СБУ в шести областях:

    • Довженка Олександра начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області;
    • Носача Андрія начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області;
    • Панасюка Віктора начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області;
    • Пахнюка Володимира начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області;
    • Семочка Сергія начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області;
    • Ткачука Олександра начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.
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