Порошенко змінив шістьох начальників управлінь СБУ
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Служба безпеки України
Порошенко звільнив з посад начальників управлінь СБУ в семи областях
Президент України Петро Порошенко звільнив з посад начальників Управлінь Служби безпеки України в семи областях. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Згідно з указом звільнено:
- Андрейчука Віктора з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області;
- Батракова Сергія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області;
- Грещука Степана з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області;
- Довженка Олександра з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області;
- Кріцина Едуарда з посади начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області;
- Пахнюка Володимира з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області;
- Шкурата Ігоря з посади начальника Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.
Іншим указом президент призначив начальників Управлінь СБУ в шести областях:
- Довженка Олександра начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області;
- Носача Андрія начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області;
- Панасюка Віктора начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області;
- Пахнюка Володимира начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області;
- Семочка Сергія начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області;
- Ткачука Олександра начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.