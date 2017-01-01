Порошенко змінив склад Нацради реформ
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До складу Національної ради реформ увійшли народні депутати Артур Герасимов та Ірина Луценко
Президент України Петро Порошенко провів зміни у складі Національної ради реформ. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Згідно з документом, до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, введено народного депутата, голову фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді України Артура Герасимова (за згодою) та представника президента у Верховній Раді Ірину Луценко (за згодою).
Зі складу членів Національної ради реформ виведено колишнього голову Фонду держмайна України Ігоря Білоуса та екс-главу фракції БПП Ігоря Гриніва.
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Указ набирає чинності з дня його опублікування.