Порошенко зробив винною у блокаді Тимошенко

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Петро Порошенко та Юлія Тимошенко

Порошенко назвав «Самопоміч» і «Батьківщину» зачинщиками і промоутерами блокади

Президент України Петро Порошенко заявив, що виставить рахунки за збитки від блокади партіям «Самопоміч» і «Батьківщина». Про це він заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

«Те, що дії наших блокадників влетять Україні в копієчку, це очевидно. В яку саме, покаже калькуляція. І ці рахунки ми виставимо не лише самопроголошеним республіканцям, але й «Самопомочі», «Батьківщині» та іншим зачинщикам та промоутерам блокади», - сказав Порошенко.

Він заявив, що гуляй-поле в зоні АТО створила політична сила, «яку ми вважали демократичною, ліберальною та реформаторською».

«Взяли і зробили - нечесно і непорядно по відношенню до країни. Хіба годиться в такий от спосіб відволікати увагу від провалів свого лідера, який за два з половиною мерських терміни не спромігся вирішити найгострішого комунального питання і буквально засипав сміттям найкрасивіше європейське місто України?» - заявив Порошенко, маючи на увазі Садового.

Нагадаємо, відкриваючи засідання РНБО, президент Петро Порошенко запропонував тимчасово припинити транспортне сполучення з не підконтрольними Україні територіями Донбасу.

Джерело: Українська правда