Порошенко зустрінеться з прем’єром Греції

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Алексіс Ципрас та Петро Порошенко

Зустріч розпочнеться сьогодні об 11:00

Президент України Петро Порошенко проведе сьогодні, дев’ятого лютого, зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом. Про це повідомили у прес-службі Порошенка.

Церемонія зустрічі розпочнеться об 11:00 на ґанку Будинку Городецького в Києві. Після перемовин Петро Порошенко та Алексіс Ципрас виступлять перед журналістами.

Як відомо, візит грецького прем’єра до України розпочався 8 лютого. Вчора Ципрас зустрівся з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Після зустрічі очільник грецького уряду повідомив, що Греція зацікавлена у розвитку співробітництва з причорноморськими регіонами України.

«Наші дві країни поєднують дуже тісні відносини, які грунтуються на тому спільному, що у нас є, що пов'язане з нашою спільною історією, релігією, світоглядними установками. Ми дуже зацікавлені у тому, щоби знайти ті нові аспекти відносин між нашими двома країнами, які би привели до покращення економічної ситуації у наших країнах», - сказав Ципрас.