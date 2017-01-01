Порошенко зустрінеться з Туском на Мальті

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Петро Порошенко і Дональд Туск

У Порошенка поки не підтвердили зустріч з Туском

Президент України Петро Порошенко і президент Європейської ради Дональд Туск наступного тижня планують провести зустріч на Мальті.

Про це повідомили у прес-службі Туска, пише Укрінформ.

«Двостороння зустріч з президентом України Петром Порошенком запланована на 30 березня», - йдеться у графіку роботи Туска.

Зустріч лідерів має відбутися на полях конгресу Європейської народної партії, який пройде 29-30 березня на Мальті.

Раніше прокуратура Польщі викликала на допит Дональда Туска.

Як повідомлялось, 27 з 28 глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу в ході саміту ЄС переобрали Туска головою Європейської ради на другий термін.

59-річний польський політик, екс-прем'єр-міністр Польщі Туск буде займати посаду голови Європейської ради до 2019 року. Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло напередодні саміту Євросоюзу написала лист лідерам ЄС із закликом відмовитися від підтримки кандидатури Туска на його переобрання. За її словами, Туск, перебуваючи на посаді глави Євроради, «грубо порушив» принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі. Зокрема, критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку введення Брюсселем санкцій проти Варшави у зв'язку з виконуваними в її адресу звинувачення у відмові дотримуватися «верховенство закону і стандартів демократії».

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