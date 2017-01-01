Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми політв’язня Сущенка

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Порошенко вручив сину журналіста Максиму годинник від президента України

У день народження журналіста Романа Сущенка президент Петро Порошенко зустрівся з його дружиною Анжелою та дітьми Юлією і Максимом.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Петро Порошенко наголосив, що і він як президент, і уряд, і міністерство закордонних справ за його дорученням роблять усе можливе задля якнайшвидшого повернення Романа додому. «Робимо все можливе, щоб він скоріше повернувся із «застінків КДБ», куди його абсолютно несправедливо запроторила російська влада, скоріше повернувся до нас в Україну, де його чекає Максим, Юля, чекає дружина і чекають всі українці, чекаю я як президент України», – сказав він.

«Йому зараз дуже нелегко. Він проходить через страшенні випробування. Але те, як він тримається, є зразком для багатьох», – додав глава держави.

Президент висловив переконання, що як справжній патріот Роман гідно витримає всі випробування і як висококваліфікований журналіст після повернення на батьківщину розповість правду про всі події.

«Місія і доля журналіста – це нести правду людям. Він це робив бездоганно і, я впевнений, робитиме й надалі. Розкаже правду про війну, про російську окупацію України. Розкаже правду про те, як українці зараз об’єднані і борються за те, щоб звільнити Україну від російського агресора, і роблять для цього все, що можуть», – наголосив Петро Порошенко.

Президент також поділився враженнями від листа Романа, якого отримав. «Був дуже зворушений сильною позицією сильної людини, сильного чоловіка, сильного українця. Ви маєте всі підстави дуже пишатися вашим батьком і рівнятися, бути схожими на нього, коли виростете», – звернувся Петро Порошенко до дітей журналіста.

Дружина Романа Сущенка Анжела подякувала главі держави за те, що він перейнявся долею журналіста та його сім’ї і вони не залишилися сам на сам з бідою. «Нам дуже приємно, що вся Україна, всі хочуть, щоб наш тато повернувся скоріше додому», – сказала вона.

Анжела Сущенко наголосила, що її чоловіка затримали незаконно, лише за те, що він щиро переймався долею України: «Все це за його громадянську позицію. Незважаючи на те, що він працював у відрядженні, його душа і серце завжди були в Україні».

На згадку про зустріч Петро Порошенко вручив синові журналіста Максиму годинник від президента України. «Цей годинник я збирався вручити твоєму батькові. Він точно його отримає, але якщо ти дозволиш – я віддаю його тобі на зберігання. Ти його будеш носити і молитися, щоб батько скоріше повернувся додому», – сказав він, надягаючи годинник на руку хлопчика.

Раніше незаконно затриманий у Росії український журналіст Роман Сущенко написав листа генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду. Також у середу, 8 лютого, до дня народження Сущенка в «Укрінформі» відкрилася фотовиставка його робіт та картин.

Як писав «Главком», 25 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою для українського журналіста Романа Сущенка.

Журналіста «Укрінформу» було затримано за підозрою в шпигунстві. У російській спецслужбі вважають, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українській розвідці причетність Сущенка до відомства не підтверджують.