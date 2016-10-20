Порошенко зустрівся з трудовим колективом ХТЗ

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Президент оцінив внесок Ярославського у відродження ХТЗ

Сьогодні, 3 березня, президент України Петро Порошенко зустрівся з трудовим колективом Харківського тракторного заводу.

«Був знайдений інвестор, інвестор отримав потужну підтримку від керівництва держави та керівництва області. Було вкладено 74 млн грн тільки на погашення заборгованості по заробітній платі, 150 млн грн тільки на закупівлю комплектуючих », - підкреслив Порошенко на зустрічі.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський в минулому році став власником підприємства, яке знаходилося на межі краху. Своє рішення він аргументував значенням заводу для економіки регіону, а також тисяч харківських сімей, члени яких працюють або на самому ХТЗ, або на суміжних виробництвах. За кілька місяців інвестор вклав більше 200 млн грн у відновлення роботи підприємства.

Під час спільної з Ярославським інспекції відновленого виробництва президент підкреслив, що за допомогою нового інвестора вдалося зберегти виробничі потужності і технічну документацію. «Ми не дали розікрасти обладнання, ми не дали вкрасти документацію. Принципове завдання для нас - відродити виробництво», - заявив глава держави.

Порошенко акцентував увагу на тому, що нещодавно було прийнято рішення внести в державне оборонне замовлення продукцію ХТЗ. «Днями затверджено державне оборонне замовлення на 2017 рік. Там є робота і для Малишева [заводу ім. Малишева. - Ред.], і для львівського, і для миколаївського, і для київського, і для житомирського бронетанкових заводів. Приємна новина: там є замовлення і для Харківського тракторного», - підкреслив президент України. За його словами, на підприємстві планують відновити виробництво легкоброньованих тягачів МТЛБ. «МТЛБ дуже добре зарекомендували себе. Ніхто, крім вас, людей, що мають інституційну пам'ять, швидко налагодити це виробництво не зможе», - заявив Порошенко.

У свою чергу Ярославський зазначив, що з моменту поновлення виробництва ХТЗ вже випустив 70 машин. «Але ми плануємо виробляти 150 машин на місяць», - сказав власник ХТЗ.

Ярославський підкреслив, що вартість тракторів ХТЗ в 3-3,5 рази дешевше, ніж іноземні аналоги. За його словами, в даний час всі судові процеси навколо ХТЗ завершені, арешти з рахунків і майна заводу зняті. Харківський бізнесмен подякував президенту за допомогу у вирішенні проблем заводу.

Нагадаємо, що Харківський тракторний завод відновив свою роботу 6 січня 2017 року після десятимісячного простою. Це стало можливим завдяки кредитній лінії в розмірі 400 млн грн, відкритої у вересні 2016 року новим інвестором. На даному етапі підприємство активно набирає робітників основних професій. Загальний обсяг інвестицій групи DCH на чолі з бенефіціаром Олександром Ярославським в ХТЗ складе від 300 до 500 млн доларів США.