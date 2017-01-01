Порошенко звільнив Дорошенка з посади посла в Киргизії
- Сьогодні, 23:14
-
Розсилка
kyrgyzstan.mfa.gov.ua
Микола Дорошенко
Про це йдеться у відповідному указі від 26 квітня
Президент України Петро Порошенко звільнив Миколу Дорошенка з посади посла в Киргизькій Республіці.
Про це свідчить указ №117/2017 від 26 квітня.
«Звільнити Дорошенка Миколу Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці», - говориться в указі.
Нагадаємо, Порошенко призначив Миколу Дорошенка на відповідну посаду 2 червня 2015 року, а до цього політик обіймав посаду директора першого територіального департаменту МЗС.