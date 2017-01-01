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    Порошенко звільнив Дорошенка з посади посла в Киргизії

    • Сьогодні, 23:14
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    kyrgyzstan.mfa.gov.ua
    Микола Дорошенко

    Про це йдеться у відповідному указі від 26 квітня

    Президент України Петро Порошенко звільнив Миколу Дорошенка з посади посла в Киргизькій Республіці.

    Про це свідчить указ №117/2017 від 26 квітня.

    «Звільнити Дорошенка Миколу Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці», - говориться в указі.

    Нагадаємо, Порошенко призначив Миколу Дорошенка на відповідну посаду 2 червня 2015 року, а до цього політик обіймав посаду директора першого територіального департаменту МЗС.

    Петро Порошенко МЗС
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