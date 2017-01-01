Порошенко звільнив Дорошенка з посади посла в Киргизії

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kyrgyzstan.mfa.gov.ua Микола Дорошенко

Про це йдеться у відповідному указі від 26 квітня

Президент України Петро Порошенко звільнив Миколу Дорошенка з посади посла в Киргизькій Республіці.

Про це свідчить указ №117/2017 від 26 квітня.

«Звільнити Дорошенка Миколу Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці», - говориться в указі.

Нагадаємо, Порошенко призначив Миколу Дорошенка на відповідну посаду 2 червня 2015 року, а до цього політик обіймав посаду директора першого територіального департаменту МЗС.