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    Порошенко звільнив голову РДА, який перебив його під час брифінгу в Одесі

    • Вчора, 23:04
    • Розсилка

    Порошенко звільнив п'ятьох голів районних державних адміністрацій

    Порошенко звільнив п'ятох голів районних державних адміністрацій, серед них виявився чиновник Тарас Бойко, із яким він посперечався під час брифінгу в Одесі.

    Відповідний указ №20/2017-рп опубліковано на сайті Адміністрації президента.

    Голава Ширяєвської ОДА Бойко 12 січня перебив Порошенка, коли президент говорив про вибори в об'єднаних територіальних громадах та різке збільшення їх бюджетів. Після чого Порошенко вступив з ним в словесну перепалку.

    Глава держави звільнив Дмитра Франчука з посади голови Захарівській райадміністрації, Валентина Стойкова – з посади голови Ізмаїльської райдержадміністрації, Дмитра Наталуха - з посади голови Лиманської райадміністрації, Володимира Гавриша - з посади голови Окнянской райадміністрації.

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