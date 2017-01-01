Порошенко звільнив голову РДА, який перебив його під час брифінгу в Одесі

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Порошенко звільнив п'ятьох голів районних державних адміністрацій

Порошенко звільнив п'ятох голів районних державних адміністрацій, серед них виявився чиновник Тарас Бойко, із яким він посперечався під час брифінгу в Одесі.

Відповідний указ №20/2017-рп опубліковано на сайті Адміністрації президента.

Голава Ширяєвської ОДА Бойко 12 січня перебив Порошенка, коли президент говорив про вибори в об'єднаних територіальних громадах та різке збільшення їх бюджетів. Після чого Порошенко вступив з ним в словесну перепалку.

Глава держави звільнив Дмитра Франчука з посади голови Захарівській райадміністрації, Валентина Стойкова – з посади голови Ізмаїльської райдержадміністрації, Дмитра Наталуха - з посади голови Лиманської райадміністрації, Володимира Гавриша - з посади голови Окнянской райадміністрації.