Порошенко звільнив послів України в чотирьох країнах

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Петро Порошенко

Євгена Перебийноса звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці і призначено послом у Чеській Республіці

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Левченка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Крім того, президент звільнив Василя Мармазова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея.

Також Порошенко звільнив Євгена Перебийноса з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці і призначив його Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській Республіці.