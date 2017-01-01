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    Порошенко звільнив Рудницького з посади заступника командувача Нацгвардії

    • Сьогодні, 13:47
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    Валерій Рудницький
    Валерій Рудницький

    Рудницького зараховано в розпорядження командувача Національної гвардії України

    Президент України Петро Порошенко звільнив Валерія Рудницького з посади заступника командувача Національної гвардії України. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

    «Звільнити Рудницького Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України», - йдеться в указі.

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    Нагадаємо, 19 квітня 2014 року указом виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова Рудницький був призначений на посаду начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області, яку обіймав до 26 травня того ж року. Того ж дня Рудницький був призначений заступником командувача Національної гвардії України з громадської безпеки.

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