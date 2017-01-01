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    Порошенко звинуватив Кремль у спробі організувати «третій Майдан»

    • Сьогодні, 13:13
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    Президент України Петро Порошенко
    Президент України Петро Порошенко

    Росія використовує для дестабілізації в Україні багатьох осіб «всліпу, кому і наказувати не треба, – самі все зроблять» – президент

    Президент України Петро Порошенко заявив, що за організацією провокацій у Києві у Дні вшанування героїв Небесної сотні стоїть Росія.

    «Днями СБУ викрила колоністів. Різноманітні заходи з дестабілізації ситуації в Україні вони готували безпосередньо на замовлення Російської Федерації. Вони адміністрували сайти, збирали багатотисячні групи під назвою «Українська революція», «Третій Майдан». Адмініструвалося все це з Санкт-Петербурга і Москви», – сказав він.

    За словами Порошенка, Росія використовує для дестабілізації в Україні багатьох осіб «всліпу, кому і наказувати не треба, – самі все зроблять через політичну короткозорість або вузькопартійний егоїзм». «У Москві, а дехто і в Києві докладали зусиль, аби в роковини загибелі героїв Небесної сотні чинити якомога більше провокацій. Вони шукали і шукають бодай краплину крові, яка б спричинила масові акції протесту. До речі, найголосніше «третій Майдан» віщували канал «Звезда» та інші російські ресурси», – сказав Порошенко.

    Президент висловив подяку силовикам і сказав, що вони «блискуче відпрацювали». «Було вилучено десятки стволів, гранат, десятки бейсбольних биток, кастетів, вибухових пакетів, з якими провокатори хотіли «святкувати» третю річницю загибелі героїв Небесної сотні», – сказав Порошенко.

    Як повідомлялось, глава держави також зауважив, що Російська Федерація потроїла зусилля для внутрішньої дестабілізації України.

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