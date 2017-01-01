Порошенко: Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання Мінських угод



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: АП Петро Порошенко

Суд не визнав Росію посередником Мінського процесу

Міжнародний суд Організації Об'єднаних націй (ООН) закликав Росію до повного виконання Мінських домовленостей. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає пресс-служба глави держави.

«Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання Мінських домовленостей. Це означає, що Росія є стороною Мінських домовленостей, а не посередником, як спочатку вона намагалася себе уявити. Визнання цього, наголошую, не політична оцінка, а вперше прозвучала юридична оцінка, яка надзвичайно важлива для нас», – заявив Порошенко.

Президент зауважив, що політичну оцінку діям Росії було дано у багатьох документах і не лише в Україні, а й у рішеннях Парламентської асамблеї Ради Європи, Ради Європи, Європейського парламенту і багатьох інших міжнародних інституцій.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко зазначив, що на Донбасі справжня війна, а не заморожений конфлікт.

Як повідомлялося, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

Читайте також статтю: «Україна проти Росії». Що означає сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН»