Порошенку радять відправляти депутатів-прогульників до зони АТО

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Відповідна петиція зареєстровпна на сайті президента

На офіційному сайтів петицій Президенту України Петру Порошенку запропонували призначити покарання депутатам Верховної Ради за прогули у вигляді відправлення у відрядження на нульові позиції зони АТО.

«Призначити покарання депутатам Верховної Ради за прогули у вигляді відправлення у відрядження на нульові позиції зони АТО, терміном два тижні, з метою відрядження вивчення побутових умов військовослужбовців», - йдеться у тексті петиції.

Автором звернення виступив Віталій Головков.

Петиція зареєстрована 10 лютого і вже набрала 43 голоси із 25 тис необхідних.

Нагадаємо, 10 лютого Рада закрилась із 20 депутатами у сесійній залі.