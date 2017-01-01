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    Порошенку радять відправляти депутатів-прогульників до зони АТО

    • Сьогодні, 19:59
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    Відповідна петиція зареєстровпна на сайті президента

    На офіційному сайтів петицій Президенту України Петру Порошенку запропонували призначити покарання депутатам Верховної Ради за прогули у вигляді відправлення у відрядження на нульові позиції зони АТО.

    «Призначити покарання депутатам Верховної Ради за прогули у вигляді відправлення у відрядження на нульові позиції зони АТО, терміном два тижні, з метою відрядження вивчення побутових умов військовослужбовців», - йдеться у тексті петиції.

    Автором звернення виступив Віталій Головков.

    Петиція зареєстрована 10 лютого і вже набрала 43 голоси із 25 тис необхідних.

    Нагадаємо, 10 лютого Рада закрилась із 20 депутатами у сесійній залі.

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