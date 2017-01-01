  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенку вже є чим похвалитися. У неділю оголошено прес-конференцію

    • Сьогодні, 17:09
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Востаннє Порошенко збирав журналістів на прес-конференцію минулого літа

    У неділю, 14 травня, з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським союзом президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію, передає прес-служба глави держави.

    Як повідомили у прес-службі, початок заходу о 15:00.

    Місце проведення: Адміністрація президента України (вул. Банкова, 11).

    Нагадаємо, остання прес-конференція президента України Петра Порошенка відбулась у червні 2016 року.

    11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

    Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України низка країн Латинської Америки і Азії теж введе безвіз.

    Читайте також
    Петро Порошенко ЄС Адміністрація Президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ