Порошенку вже є чим похвалитися. У неділю оголошено прес-конференцію

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Петро Порошенко

Востаннє Порошенко збирав журналістів на прес-конференцію минулого літа

У неділю, 14 травня, з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським союзом президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію, передає прес-служба глави держави.

Як повідомили у прес-службі, початок заходу о 15:00.

Місце проведення: Адміністрація президента України (вул. Банкова, 11).

Нагадаємо, остання прес-конференція президента України Петра Порошенка відбулась у червні 2016 року.

11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України низка країн Латинської Америки і Азії теж введе безвіз.