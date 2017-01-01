Порошенку вже є чим похвалитися. У неділю оголошено прес-конференцію
- Сьогодні, 17:09
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Востаннє Порошенко збирав журналістів на прес-конференцію минулого літа
У неділю, 14 травня, з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським союзом президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію, передає прес-служба глави держави.
Як повідомили у прес-службі, початок заходу о 15:00.
Місце проведення: Адміністрація президента України (вул. Банкова, 11).
Нагадаємо, остання прес-конференція президента України Петра Порошенка відбулась у червні 2016 року.
11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.
Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України низка країн Латинської Америки і Азії теж введе безвіз.