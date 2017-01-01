Порошенку запропонували призначити головою НБУ Ющенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Ющенко

Петиція була зареєстрована 11 квітня і наразі набрала 26 підписів із 25 тис. необхідних

Президенту України Петру Порошенку запропонували призначити головою Національного банку України Віктора Ющенка. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президента України.

«Віктор Андрійович Ющенко — є найкращою кандидатурою на пост Голови Національного Банку України, адже має досвід управління банківською системою у кризовий час. По-суті саме Ющенко є засновником банківської системи України та автором грошової реформи, яка врятувала країну від дефолту. Тому зараз в умовах кризи в економіці та банківський системі лише Віктор Ющенко вбачається єдиним кандидатом на цей пост, який здатен змінити ситуацію», — йдеться в петиції.

Автором петиції виступив Дмитро Поліщук.

Петиція була зареєстрована 11 квітня і наразі набрала 31 підпис із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 90 днів.

Нагадаємо, що Віктор Ющенко перебував на посаді голови Національного банку з 26 січня 1993 року по 11 січня 2000 року.

Як повідомлялося, 10 квітня Валерія Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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