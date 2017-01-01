Портнов оприлюднив аудіо-фрагмент допиту Пашинського

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Голос, схожий на нардепа Пашинського, плутається у показах щодо пострілу у Хімікуса

Колишній заступник адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив аудіо-фрагмент допиту, в якому звучить голос, схожий на народного депутата Сергія Пашинського.

Про це він написав у «Фейсбуці».

Портнов заявив, що свідомо порушує таємницю слідства і звинуватив депутата у брехні. За його словами, Пашинський змінив свої початкові покази у справі про стрілянину у селянина В'ячеслава Хімікуса.

Екс-заступник голови АП наголошує, що Пашинський 1 січня заявляв про те, що стріляв у Хімікуса лежачи, а тепер – що стріляв прицільно і стоячи.

«…Я зробив постріл зразу, як тільки це зміг зробити. Після того, як мене збили з ніг, я встав і одразу (я настоюю на слові "одразу"). Я не стояв і не вступав в переговори з паном Хімікусом. Я думаю, на 90 відсотків впевнений, що це не був постріл лежачи. Я, коли встав, зробив постріл, тобто не лежачи. Я не робив постріл лежачи, це однозначно. Я прицільно стріляв нижче пояса в ногу, щоб його зупинити…», - каже на аудіо голос, схожий на Пашинського. Портнов, адвокатська контора якого надає послуги Хімікусу, заявив, що вимагає від прокуратури оприлюднити відео допиту Пашинського.

Портнов, адвокатська контора якого надає послуги Хімікусу, заявив, що вимагає від прокуратури оприлюднити відео допиту Пашинського.

Нагадаємо, депутат Антон Геращенко звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з вимогою прийняти рішення про надання В'ячеславу Хімікусу, в якого стріляв нардеп Сергій Пашинський, державної охорони.

Як раніше повідомлялось, сам Пашинський подав клопотання про те, щоб його нападнику В'ячеславу Хімікусу надали охорону.

Як повідомлялося, сьогодні Пашинський зазначив, що не перешкоджатиме тому, щоб із нього зняли депутатську недоторканність, якщо цього у рамках слідства потребуватиме прокуратура.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.