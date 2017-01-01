Портнов побачив схожість між законами про е-декларації і «диктаторським пакетом» 2014 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Портнов

Соратник Януковича вважає, що нинішні нові закони не сильно відрізняються від так званих диктаторських, прийнятих взимку 2014 року під час Революції гідності

Колишній заступник глави адміністрації президента України Андрій Портнов опублікував власний аналіз законів про електронні декларації і знайшов в них схожість з «диктаторськими законами» часів Януковича.



Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.

«Проаналізував різницю між законами про контроль над громадськими організаціями - диктаторськими від 16 січня 2014 року і демократичними, прийнятими депутатами Революції гідності. Висновок короткий - ох і безсоромні ж ваші пики», - написав Портнов.



Зокрема, так звані «диктаторські» закони (Закони від 16 січня 2014 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів про додаткові заходи захисту безпеки громадян»), також як і нинішній закон, передбачали, щоб громадяни і громадські організації, які мають іноземні джерела фінансування, були зобов'язані про це повідомляти і визнавалися іноземними агентами.

«У назві таких громадських об'єднань обов'язково повинно міститися словосполучення «громадське об'єднання, яке виконує функції іноземного агента» і інформація про це обов'язково повинна була вноситися до Реєстру громадських об'єднань; матеріали, які поширюються громадським об'єднанням, виконує функції іноземного агента (в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет), повинні були супроводжуватися зазначенням, що вони видані і / або поширюються громадським об'єднанням, що виконує функції іноземного агента і т.і.



Нагадаємо, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (№6172).



23 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (№6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подачі е-декларацій і зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.



Закони України, прийняті Верховною Радою 16 січня отримали назву «диктаторські» і викликали протести, пізніше вони були частково відзначені.