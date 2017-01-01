Портнов погрожує правоохоронцям французькими судами

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Андрій Портнов

Андрій Портнов пропонує масово ініціювати у францзьких судах судові процеси і обвинувальні вироки для десятків українських слідчих і прокурорів

Колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов запропонував масово ініціювати судові процеси і обвинувальні вироки у французьких судах для десятків український слідчих і прокурорів, які свідомо фальсифікували матеріали кримінальних справ. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«До уваги політиків, бізнесменів і людей, щодо яких правоохоронними органами України здійснюється політично мотивоване вибіркове правосуддя по лінії Інтерполу і міжнародного розшуку. Пропоную оцінити доцільність і почати серію судових процесів щодо українських правоохоронців у французьких судах, де розташована штаб-квартира Інтерполу», - написав Портнов.

На його думку, ключова ідеологема - «недостовірна кореспонденція за сфальсифікованими кримінальними справами, яка підписується правлячими українськими чиновникам, починає свій злочинний шлях в Україні, а закінчує у французькому Ліоні в офісі Інтерполу».

Так, за його словами, стаття 226-10 КК Франції передбачає за донос або викриття, вчинені проти особи про факт, який привів до застосування судових, адміністративних або дисциплінарних санкцій, адресований посадовій особі, яка може дати хід застосуванню санкцій, або передати в порядку ієрархії або компетенції, покарання у вигляді штрафу в розмірі 45000 євро і п'яти років позбавлення волі.

«Це покарання жорсткіше бельгійського, що передбачає до шести місяців тюремного ув'язнення. Пропоную масово ініціювати судові процеси і обвинувальні вироки для десятків українських слідчих і прокурорів», - зазначає Портнов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що за позовом Портнова кримінальний суд Бельгії виніс вирок, яким визнав винним і засудив колишнього першого заступника генерального прокурора України Олексія Баганця за умисне надання суду недостовірної інформації в 2014 році.