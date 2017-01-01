«Поруч сидів джентльмен»: Путін пригадав зустріч з Флінном

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Колишній радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн під час прийому в Москву

У 2015 році в Москві Майкл Флінн сидів на прийомі по праву руку від Путіна

Російський президент Володимир Путін заявив, що «практично не розмовляв» з колишнім радником президента США з нацбезпеки Майклом Флінном під час його приїзду в Москву в грудні 2015 року.

Про це повідомляє ВВС.

На одній з фотографій видно, що Флінн сидить на прийомі по праву руку від Путіна.

«Коли я прийшов на захід нашої компанії Russia Today і сів за стіл, поруч зі мною сидів джентльмен. Я виголосив свою промову. Потім ми поговорили про щось ще. А потім я встав і пішов. Після цього мене запитали: «Ви знаєте, хто сидів поруч з вами? Він колись працював в службі безпеки». І це все. Я всього трохи з ним поговорив», - сказав Путін в інтерв'ю NBC.

У серпні 2016 Майкл Флінн сказав в інтерв'ю газеті Washington Post, що він не просив, щоб його посадили саме поруч з Путіним.

«Я був одним з гостей. Там були цікаві персонажі. Я вважаю, це було доброю нагодою дізнатися щось нове. Наприклад, що Путін не поважає керівництво Сполучених Штатів. Не самі США, а керівництво», - сказав він в інтерв'ю.

Нагадаємо,Флінн у новій декларації про доходи підтвердив інформацію про отримання 45 тис. доларів від Russia Today за промову, виголошену в 2015 році.

видання The New York Times раніше опублікувало матеріал, де вказується, що президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це Комі начебто написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією.

Білий дім згодом зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».

В наступний четвер у Сенаті має виступити екс-директор ФБР Джеймс Комі. Очікується, що Комі даватиме свідчення про те, чи просив його Трамп згорнути слідство проти Майкла Флінна.