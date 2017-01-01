Порядок під час виборів у Франції забезпечуватимуть майже 60 тис силовиків

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Вибори у Франції

Поліцейським та жандармам допомагатимуть також солдати

Безпрецедентні заходи безпеки супроводжуватимуть перший тур президентських виборів, що відбудеться у Франції в неділю, 23 квітня. Близько 50 тисяч поліцейських та жандармів, а також приблизно 7 тисяч солдатів дбатимуть про безпеку виборців.

Право голосу на виборах мають приблизно 47 мільйонів громадян Франції. Згідно з результатами опитувань, реальні шанси на вихід у другий тур мають центрист Еммануель Макрон, ультраправа Марін Ле Пен, консерватор Франсуа Фійон та ультралівий Жан-Люк Меланшон. Виборчі дільниці закриються о 20-ій за середньоєвропейським часом.

Тим часом перші дільниці відкрилися у суботу, 22 квітня на островах Сен-П'єр та Мікелон біля канадського узбережжя, які належать Франції. Також у суботу голосують жителі інших французьких заморських територій - Французької Полінезії у Тихому океані, Гваделупи та Мартініки на Карибах, Французької Гвіани тощо.

Вони голосують раніше, щоб на їх вибір не вплинули результати волевиявлення співгромадян, що проживають у материковій Франції.

«Главком» також повідомляв, що у генеральному консульстві Франції у Нью-Йорку була проведена евакуація з припиненням голосування в рамках президентських виборів через підозрілий автомобіль.

Як відомо, на пост президента Франції претендують 11 кандидатів.

ЗМІ вважають, що залежно від того, переможе на французьких президентських виборах євроскептик чи проєвропеєць, вони можуть зруйнувати чи згуртувати Євросоюз.

Джерело: Deutsche Welle