Порятунок гривні: Нацбанк продав на аукціоні $44,6 млн
- Сьогодні, 15:50
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Мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,60 грн/дол.
Сьогодні, 17 січня, на валютному аукціоні Національний банк України продав 32,4 млн доларів для стабілізації гривні. Про це повідомила прес-служба НБУ.
Загальний обсяг заявок становив 44,6 млн дол.
Мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,60 грн/дол., максимальний — 27,625 грн/дол. та середньозважений — 27,606 грн/дол.
Водночас за мінімальним курсом було придбано 33,3% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.
Обсяг аукціону становив до 100 млн дол. США.
Нацбанк також повідомив, що з початку поточного року він здійснив під час аукціонів чистий продаж іноземної валюти на суму 108,8 млн дол. США, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що коливання курсу гривні не пов'язані з підвищенням мінімальної зарплати