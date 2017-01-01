Посадовців «Укргазвидобування» підозрюють у привласненні мільйонів

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Офіс ПАТ «Укргазвидобування»

СБУ встановила, що чиновники головного офісу «Укргазвидобування» організували механізм розкрадання грошей компанії через надання охоронних послуг

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили посадовців ПАТ «Укргазвидобування» на виведенні грошей з товариства. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що чиновники головного офісу «Укргазвидобування» та регіональних філій товариства за змовою с комерційними структурами організували механізм розкрадання грошей компанії через надання охоронних послуг. Тим часом українським законодавством заборонено здійснення охорони особливо важливих об’єктів державної власності приватними структурами», – йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби задокументували, що для легалізації оборудки посадовці уклали договори з двома приватними охоронними структурами нібито на надання послуг забезпечення систем безпеки. Чиновники незаконно перерахували комерсантам понад 95 мільйонів гривень, які потім перевели у готівку та привласнили учасники оборудки.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, сьогодні, 8 лютого, правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у приміщеннях ПАТ «Укргазвидобування» у Києві, Полтаві, Харківській області та офісах приватних комерційних структур.

Триває досудове слідство.