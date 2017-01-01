Посадовця Одеської митниці спіймали на хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник начальника митного посту Одеської митниці одержав від представника підприємства частину хабара у сумі 800 доларів

Слідчі прокуратури Одещини викрили заступника начальника митного посту Одеської митниці під час отримання 800 доларів хабара. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Слідчі прокуратури Одещини спільно з працівниками УСБУ в Одеській області та УВБ ГУ ДФС в області викрили посадовця під час отримання хабара.

З’ясовано, що заступник начальника митного посту Одеської митниці одержав від представника підприємства частину неправомірної вигоди у сумі 800 доларів за безперешкодне митне оформлення двох контейнерів з товарами.

У ході слідчих дій також встановлено, що до цього митник вже одержав від громадянина 2500 доларів за розмитнення п’яти контейнерів з продукцією.

Прокуратура Одеської області розслідує кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Наразі тривають першочергові слідчі дії.