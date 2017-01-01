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    Посадовця Одеської митниці спіймали на хабарі

    • Сьогодні, 07:29
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    Заступник начальника митного посту Одеської митниці одержав від представника підприємства частину хабара у сумі 800 доларів

    Слідчі прокуратури Одещини викрили заступника начальника митного посту Одеської митниці під час отримання 800 доларів хабара. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

    Слідчі прокуратури Одещини спільно з працівниками УСБУ в Одеській області та УВБ ГУ ДФС в області викрили посадовця під час отримання хабара.

    З’ясовано, що заступник начальника митного посту Одеської митниці одержав від представника підприємства частину неправомірної вигоди у сумі 800 доларів за безперешкодне митне оформлення двох контейнерів з товарами.

    У ході слідчих дій також встановлено, що до цього митник вже одержав від громадянина 2500 доларів за розмитнення п’яти контейнерів з продукцією.

    Прокуратура Одеської області розслідує кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

    Наразі тривають першочергові слідчі дії.

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