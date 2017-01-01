Посадовцям «Укроборонпрому» можуть висунути підозри, - НАБУ
- Сьогодні, 00:38
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Глава НАБУ не уточнив, щодо кого саме ведуться розслідуванняНАБУ розслідує кримінальні справи стосовно посадових осіб державного концерну «Укроборонпром», і перші підозри в рамках цих справ можуть бути оголошені в січні.
Про це розповів глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
«У тому числі щодо посадових осіб «Укроборонпрому «... Я думаю, що десь в січні у цій категорії справ будуть перші підозри, не хотів би робити точний прогноз, але десь так», – сказав він.
Глава НАБУ не уточнив, щодо кого саме ведуться розслідування.