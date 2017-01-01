  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Посадовцям «Укроборонпрому» можуть висунути підозри, - НАБУ

    • Сьогодні, 00:38
    • Розсилка

    Глава НАБУ не уточнив, щодо кого саме ведуться розслідування

    НАБУ розслідує кримінальні справи стосовно посадових осіб державного концерну «Укроборонпром», і перші підозри в рамках цих справ можуть бути оголошені в січні.

    Про це розповів глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

    «У тому числі щодо посадових осіб «Укроборонпрому «... Я думаю, що десь в січні у цій категорії справ будуть перші підозри, не хотів би робити точний прогноз, але десь так», – сказав він.

    Глава НАБУ не уточнив, щодо кого саме ведуться розслідування. 

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ