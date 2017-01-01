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    Посадовець Державної міграційної служби Києва попався на хабарі

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    Затримання хабарника
    Затримання хабарника

    Іиновник вимагав 10 тисяч гривень за прискорення оформлення та видачу закордонних паспортів одинадцятьом громадянам

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві начальника одного з райвідділів Головного управління Державної міграційної служби Києва. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    «Правоохоронці задокументували, що чиновник вимагав десять тисяч гривень за прискорення оформлення та видачу закордонних паспортів одинадцятьом громадянам. Оперативники спецслужби затримали зловмисника у приміщенні установи після отримання частини хабара», - йдеться в повідомленні.

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    Посадовець Державної міграційної служби Києва попався на хабарі
    Посадовець Державної міграційної служби Києва попався на хабарі
    Посадовець Державної міграційної служби Києва попався на хабарі

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. 
    Тривають невідкладні слідчі дії.

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