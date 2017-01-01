Посадовець Державної міграційної служби Києва попався на хабарі

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Затримання хабарника

Іиновник вимагав 10 тисяч гривень за прискорення оформлення та видачу закордонних паспортів одинадцятьом громадянам

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві начальника одного з райвідділів Головного управління Державної міграційної служби Києва. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці задокументували, що чиновник вимагав десять тисяч гривень за прискорення оформлення та видачу закордонних паспортів одинадцятьом громадянам. Оперативники спецслужби затримали зловмисника у приміщенні установи після отримання частини хабара», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.