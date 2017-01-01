Посаду міністра Кабміну не ліквідують, щоб у Гройсмана в уряді був зайвий голос – депутат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Альона Шкрум

Міністр Кабінету міністрів голосує на засіданнях уряду, тому за цю посаду точиться така сама боротьба, як за міністерства, наголосила нардеп

Народний депутат від «Батьківщини» Альона Шкрум, яка брала активну участь у просуванні закону про держслужбу в коментарі «Главкому» заявила, що посада міністра Кабінету міністрів – це «політична історія» Гройсмана і її навряд чи ліквідують найближчим часом.

Вона припускає, що однією з умов Гройсмана під час «прем’єріади» було в будь-якому випадку залишити Олександра Саєнка в уряді, аби мати зайвий голос.

«Міністр Кабінету міністрів фактично виконує половину функцій управління секретаріатом уряду – і це функції держслужбовця, а не політика. Але виходячи з того, що він голосує на засіданнях уряду, за цю посаду точиться така сама боротьба, як за міністерства», – пояснює Шкрум.

Депутат наголошує, що при цьому у міністра забирають багато повноважень на користь держсекретаря, і сподівається, що надалі Саєнко як міністр займатиметься змінами до регламенту Кабінету міністрів.

Нагадаємо, 1 травня минулого року набув чинності закон про державну службу, який має на меті повністю перекроїти бюрократичну та громіздку державну систему. Вона залишилася в Україні ще з радянських часів. Зокрема, при міністерствах вводиться інститут держсекретарів, котрі, на відміну від міністрів, обираються на п’ять років і не є політичними фігурами.

Окремим рядком у законі (і навіть у коаліційній угоді) прописано створення посади державного секретаря Кабінету міністрів. Причому за всією логікою посада держсекретаря Кабміну створюється замість існуючої раніше в урядах посади міністра Кабінету міністрів. Аналогічні зміни було внесено і до закону про Кабінет міністрів, де чітко вказано, що «у тексті закону слова «міністр Кабінету міністрів України» в усіх відмінках замінено словами «державний секретар Кабінету міністрів України». Враховуючи, що держсекретарі мають обиратися за результатами конкурсів, на що пішов деякий час, у законі є окрема ремарка. Зокрема, що повноваження держсекретаря Кабміну та його заступників до їхнього призначення здійснює міністр Кабінету міністрів та його заступники, але не довше, ніж до 1 січня 2017-го.

Та нинішня ситуація більш ніж дивна: держсекретар з’явився, але міністр досі нікуди не зник.