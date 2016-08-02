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    Посеред окупованого Севастополя у міському парку знайшли 500-кілограмову бомбу

    • Сьогодні, 12:43
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    За 72 роки, що минули з часу закінчення воєнних дій, боєприпас не втратив руйнівної сили

    Піротехніки окупованого Севастополя успішно знешкодили німецьку авіаційну бомбу SC-500. Боєприпас виявили напередодні в парковій зоні, що прилягає до Історичного бульвару, практично на поверхні. Про це повідомляють «Новости Севастополя».

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    «Знайдена нашими піротехніками авіабомба була в дуже гарному стані, на ній навіть збереглося маркування детонатора. За 72 роки, що минули з часу закінчення воєнних дій, боєприпас не втратив руйнівної сили. Загальна вага боєприпаса становила 500 кг, а вибухової речовини (тротил) – 254 кг. Під час війни такі авіабомби призначалися для ураження живої сили і техніки, а також для руйнування конструкцій будівель», – зазначили піротехніки.

    Також на авіабомбі зберігся стабілізатор, у порожнині якого був документ заводського приймання.

    «Роботи з ліквідації вибухонебезпечного предмета почалися вранці. Конструктивні особливості детонатора дозволяли перевезти його на спеціальний майданчик для знищення. Тому з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки авіаційну бомбу німецького виробництва SC-500 завантажили в піротехнічний автомобіль і вивезли на полігон поблизу села Хмельницьке», – розповіли в МНС окупованого Севастополя.

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