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    Пошук позаземного життя: NASA скликає екстрену прес-конференцію

    • Сьогодні, 03:30
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    Прес-конференція розпочнеться сьогодні о 20:00 за київським часом.

    Сьогодні, 22 лютого, NASA скликає екстрену прес-конференцію на тему «Відкриття за межами нашої Сонячної системи, пошук позаземного життя». Початок запланований на 20:00 за київським часом.

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    Про це йдеться у прес-релізі на сайті NASA.

    Відомо, що основним предметом розмови стануть екзопланети або ж планети, які обертаються навколо інших, ніж наше Сонце, зірок . Більш детальна інформація не розкривається.

    На прес-конференції будуть присутні астрономи і планетологи з усього світу, її транслюватимуть в прямому ефірі NASA TV.

    В Агенстві додають, що громадськість буде мати можливість ставити питання, використовуючи під час конференції хештег #AskNasa.

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