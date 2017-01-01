Пошук позаземного життя: NASA скликає екстрену прес-конференцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прес-конференція розпочнеться сьогодні о 20:00 за київським часом.

Сьогодні, 22 лютого, NASA скликає екстрену прес-конференцію на тему «Відкриття за межами нашої Сонячної системи, пошук позаземного життя». Початок запланований на 20:00 за київським часом.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті NASA .

Відомо, що основним предметом розмови стануть екзопланети або ж планети, які обертаються навколо інших, ніж наше Сонце, зірок . Більш детальна інформація не розкривається.

На прес-конференції будуть присутні астрономи і планетологи з усього світу, її транслюватимуть в прямому ефірі NASA TV.

В Агенстві додають, що громадськість буде мати можливість ставити питання, використовуючи під час конференції хештег #AskNasa.