Пошук позаземного життя: NASA скликає екстрену прес-конференцію
- Сьогодні, 03:30
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Прес-конференція розпочнеться сьогодні о 20:00 за київським часом.
Сьогодні, 22 лютого, NASA скликає екстрену прес-конференцію на тему «Відкриття за межами нашої Сонячної системи, пошук позаземного життя». Початок запланований на 20:00 за київським часом.
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Про це йдеться у прес-релізі на сайті
Відомо, що основним предметом розмови стануть екзопланети або ж планети, які обертаються навколо інших, ніж наше Сонце, зірок . Більш детальна інформація не розкривається.
На прес-конференції будуть присутні астрономи і планетологи з усього світу, її транслюватимуть в прямому ефірі NASA TV.
В Агенстві додають, що громадськість буде мати можливість ставити питання, використовуючи під час конференції хештег #AskNasa.