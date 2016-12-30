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    Пошук зниклого в 2014 році малайзійського авіалайнера призупинили

    • Сьогодні, 09:39
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    Причина катастрофи рейсу MH370 досі залишається загадкою

    Пошуки малайзійського авіалайнера, який зник три роки тому і на якому було 239 осіб на борту, призупинили.

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    Родичі незадоволені перебігом пошукової операції, яку організувала влада Малайзії, Австралії і Китаю. Вони заявили, що рішення прийняли після безуспішних пошуків на більш ніж 120 тисячах квадратних кілометрів (46,300 милі) від Індійського океану.

    Сім'ї жертв заявляли, що підхід до пошуків потрібно змінити.

    Літак MH370 зник у 2014 році. Boeing 777, що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з екранів радарів у ніч на 8 березня 2014 року. На борту було 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.

    Лайнер, імовірно, зазнав краху у південній частині Індійського океану, проте пошукова операція, яка обійшлася в 135 млн доларів, ні до чого не привела.

    Ця операція стала наймасштабнішою в історії авіації. У червні міністри транспорту Малайзії, Австралії і Китаю домовилися призупинити пошуки.

    Наразі вдалося ідентифікувати лише сім із 20 знайдених уламків, які, ймовірно, можуть належати Boeing 777.

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