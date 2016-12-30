Пошук зниклого в 2014 році малайзійського авіалайнера призупинили

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Причина катастрофи рейсу MH370 досі залишається загадкою

Пошуки малайзійського авіалайнера, який зник три роки тому і на якому було 239 осіб на борту, призупинили.

Родичі незадоволені перебігом пошукової операції, яку організувала влада Малайзії, Австралії і Китаю. Вони заявили, що рішення прийняли після безуспішних пошуків на більш ніж 120 тисячах квадратних кілометрів ( 46,300 милі ) від Індійського океану.

Сім'ї жертв заявляли, що підхід до пошуків потрібно змінити.

Літак MH370 зник у 2014 році. Boeing 777, що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з екранів радарів у ніч на 8 березня 2014 року. На борту було 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.

Лайнер, імовірно, зазнав краху у південній частині Індійського океану, проте пошукова операція, яка обійшлася в 135 млн доларів, ні до чого не привела.

Ця операція стала наймасштабнішою в історії авіації. У червні міністри транспорту Малайзії, Австралії і Китаю домовилися призупинити пошуки.

Наразі вдалося ідентифікувати лише сім із 20 знайдених уламків, які, ймовірно, можуть належати Boeing 777.