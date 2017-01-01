Пошуки членів екіпажу затонулого судна «Герої Арсеналу» призупинено до ранку

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Пошуки моряків у Чорному морі

Пошукові роботи відновляться на світанку 20 квітня

Російські рятувальники припинили, у зв'язку з настанням темного часу доби, пошуки восьми членів екіпажу суховантажу «Герої Арсеналу» в Керченській протоці.

Пошукові роботи відновляться завтра, 20 квітня, на світанку.

Про це ТАСС повідомили в прес-службі ГУ МНС по Краснодарському краю.

На даний момент вдалося врятувати одного члена екіпажу, дістати з води тіла ще трьох осіб, а також виявити два порожніх гідрокостюма, уточнив начальник морського рятувально-координаційного центру Новоросійськ.

Як відомо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі.

На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.

Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.