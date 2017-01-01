  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Пошуки членів екіпажу затонулого судна «Герої Арсеналу» призупинено до ранку

    • Вчора, 23:29
    • Розсилка
    Пошуки моряків у Чорному морі
    Пошуки моряків у Чорному морі

    Пошукові роботи відновляться на світанку 20 квітня

    Російські рятувальники припинили, у зв'язку з настанням темного часу доби, пошуки восьми членів екіпажу суховантажу «Герої Арсеналу» в Керченській протоці.

    Пошукові роботи відновляться завтра, 20 квітня, на світанку.

    Про це ТАСС повідомили в прес-службі ГУ МНС по Краснодарському краю.

    На даний момент вдалося врятувати одного члена екіпажу, дістати з води тіла ще трьох осіб, а також виявити два порожніх гідрокостюма, уточнив начальник морського рятувально-координаційного центру Новоросійськ.

    Як відомо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі.

    На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.

    Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

    Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

    Чорне море катастрофа корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ