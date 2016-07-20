Посилити ескалацію введенням воєнного стану на Донбасі уже не можна, - екс-начальник Генштабу

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Анатолій Лопата

Військовий експерт вважає, що давно треба було ввести воєнний стан для Донецької та Луганської областей

Екс-начальник Генштабу Збройних Сил України Анатолій Лопата в коментарі «Главкому» заявив, що посилити цю ескалацію введенням воєнного стану уже не можна, тому що вона досягла критичної точки.

«На мій погляд, вибірково ввести воєнний стан потрібно було давно. Треба було насамперед подбати про Донецьку, Луганську області і ще декілька областей, які примикають до зони конфлікту», - зазначив він.

Анатолій Лопата зауважив, що на сьогодні стоїть проблема, чи РФ застосує всі свої можливості для того, щоби примусити Україну піти на деякі поступки у відносинах. «Мінський формат зайшов у глухий кут – він із самого початку був сформований поспіхом, Росія опинилась поза відповідальністю за виконання цих домовленостей», - додав колишній начальник Генштабу ЗСУ.

«Для мене необхідність введення воєнного стану для вищеназваних областей очевидна. Варто було б ввести обмеження і в системі права – обмеження діяльність деяких громадських, політичних організацій, яка заважають у вирішення конфлікту. Тобто діяти за схемою, передбаченою законом. Надзвичайний стан вводиться навіть тоді, коли є загроза силового втручання і загрожує територіальній цілісності нашої держави, а ми вже втратили Крим, ми маємо суттєві втрати на сході. Те, що робиться сьогодні там, для мене, як військового, незрозуміло. Або люди ніколи не читали законів України про оборону держави, або вони роблять це під тиском третіх держав, або це свідома здача інтересів нашої держави», - заявив військовий.

Як відомо, після загострення ситуації в Авдіївці в політикумі з’явилися заяви про можливість запровадження воєнного стану. «Першоджерелом» старої-нової ідеї стала нардеп від Блоку Порошенка та дружина чинного генпрокурора Ірина Луценко. Тему вже був змушений коментувати міністр закордонних справ Павло Клімкін, який у свою чергу не виключив можливості введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО, проте зазначив, що є країни, які перебувають у стані війни, але без введення відповідного стану. Підключилася й опозиція в особі Юлії Тимошенко. Вона закликала президента виконати конституційний обов’язок і підписати указ про оголошення воєнного стану на окупованих територіях Донбасу і назвати нарешті війну війною. Із необхідністю введення надзвичайного стану не погоджується заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Більше читайте в статті «Главкома» «Патріоти проти агентів Кремля». Чому в Україні знов заговорили про воєнний стан?