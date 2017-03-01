  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Посли G7 підтримали ідею створення групи для змін у закон про е-декларування

    • Сьогодні, 21:13
    • Розсилка
    Посли країн G7 зустрілися з президентом України Петром Порошенко
    Посли країн G7 зустрілися з президентом України Петром Порошенко

    Посли G7 підтримали зусилля України у процесі реформ, надавши особливого значення потребі зміцнення удосконалень у бізнес-середовищі

    Посли країн «Великої сімки» (G7) підтримали ідею створення робочої групи за участю представників громадянського суспільства для напрацювання законодавчих поправок в закон щодо електронного декларування.

    Про це повідомляє прес-служба посольства Італії в Україні.

    У дипломатичному відомстві відзначили, що минулого вечора посли країн G7 (Група підтримки України) зустрілися з президентом України.

    «Вони були натхнені обіцянкою президента Порошенко про скликання робочої групи, за участю громадянського суспільства для розгляду останніх законодавчих поправок«, — йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що посли G7 підтримали зусилля України у процесі реформ, надавши особливого значення потребі зміцнення удосконалень у бізнес-середовищі, сприяючи залученню іноземних та внутрішніх інвестицій.

    «Посли обговорили з президентом Порошенком низку актуальних (нещодавніх) проблем, які викликають стурбованість, в тому числі, окрім іншого, які стосуються програми реформ, особливо боротьби з корупцією, і зокрема таких як розширення електронного декларування доходів (і майна) на представників громадянського суспільства. Вони були заохочені обіцянкою президента Порошенка про скликання робочої групи, в тому числі за участі громадянського суспільства, щоби розглянути останні законодавчі поправки«, - наголошується у заяві.

    Як відомо, 14 березня Рада підтримала звільнення значної частини військових від е-декларування.

    Президент України Петро Порошенко 27 березня підписав закон про внесення зміни до статті 3-ї Закону України «Про запобігання корупції», передає сайт Верховної Ради України.

    Читайте також
    Петро Порошенко закон декларація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ