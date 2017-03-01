Посли G7 підтримали ідею створення групи для змін у закон про е-декларування

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Посли країн G7 зустрілися з президентом України Петром Порошенко

Посли G7 підтримали зусилля України у процесі реформ, надавши особливого значення потребі зміцнення удосконалень у бізнес-середовищі

Посли країн «Великої сімки» (G7) підтримали ідею створення робочої групи за участю представників громадянського суспільства для напрацювання законодавчих поправок в закон щодо електронного декларування.

Про це повідомляє прес-служба посольства Італії в Україні.

У дипломатичному відомстві відзначили, що минулого вечора посли країн G7 (Група підтримки України) зустрілися з президентом України.

«Вони були натхнені обіцянкою президента Порошенко про скликання робочої групи, за участю громадянського суспільства для розгляду останніх законодавчих поправок«, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що посли G7 підтримали зусилля України у процесі реформ, надавши особливого значення потребі зміцнення удосконалень у бізнес-середовищі, сприяючи залученню іноземних та внутрішніх інвестицій.

«Посли обговорили з президентом Порошенком низку актуальних (нещодавніх) проблем, які викликають стурбованість, в тому числі, окрім іншого, які стосуються програми реформ, особливо боротьби з корупцією, і зокрема таких як розширення електронного декларування доходів (і майна) на представників громадянського суспільства. Вони були заохочені обіцянкою президента Порошенка про скликання робочої групи, в тому числі за участі громадянського суспільства, щоби розглянути останні законодавчі поправки«, - наголошується у заяві.

Як відомо, 14 березня Рада підтримала звільнення значної частини військових від е-декларування.

Президент України Петро Порошенко 27 березня підписав закон про внесення зміни до статті 3-ї Закону України «Про запобігання корупції», передає сайт Верховної Ради України.