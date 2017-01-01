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    Посли ЄС без обговорення затвердять безвіз для України

    • Сьогодні, 18:13
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    Затвердження безвізу для України
    Затвердження безвізу для України

    Питання включено до порядку денного засідання Комітету постійних представників країн-членів у Раді ЄС 26 квітня

    Представники країн-членів при Раді Євросоюзу затвердять законодавчий регламент скасування візового режиму з Україною без обговорення. Про це Укрінформу у Брюсселі повідомив співробітник керівної інституції ЄС напередодні засідання у середу, 26 квітня, Комітету постійних представників країн-членів у Раді ЄС.

    «Це питання включено до порядку денного засідання 26 квітня. Воно має бути схвалене без обговорення», - розповів співробітник агентства.

    Як повідомляв «Главком»Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня розгляне питання безвізового режиму для України.

    6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. 

    У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

    Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою. 

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