Посли ЄС без обговорення затвердять безвіз для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затвердження безвізу для України

Питання включено до порядку денного засідання Комітету постійних представників країн-членів у Раді ЄС 26 квітня

Представники країн-членів при Раді Євросоюзу затвердять законодавчий регламент скасування візового режиму з Україною без обговорення. Про це Укрінформу у Брюсселі повідомив співробітник керівної інституції ЄС напередодні засідання у середу, 26 квітня, Комітету постійних представників країн-членів у Раді ЄС.

«Це питання включено до порядку денного засідання 26 квітня. Воно має бути схвалене без обговорення», - розповів співробітник агентства.

Як повідомляв «Главком», Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня розгляне питання безвізового режиму для України.

6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.