Посли ЄС розглянуть безвіз для України

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Засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper)

Представники країн-членів при Раді Євросоюзу затвердять законодавчий регламент скасування візового режиму з Україною без обговорення

Проект рішення про запровадження безвізового режиму для громадян України внесли до порядку денного засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper).

Так, згідно з вказаним переліком документів до засідання послів ЄС 26 квітня, буде розглянуто питання, пов’язане із наданням безвізового режиму для громадян України.

Як повідомляв «Главком», Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня розгляне питання безвізового режиму для України.

6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.