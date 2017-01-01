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    Посли ЄС не обговорюватимуть питання санкцій проти військовослужбовців з Росії - Йозвяк

    • Сьогодні, 13:47
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    Журналіст &laquo;Радіо Свобода&raquo; &nbsp;Рікард Йозвяк.
    Журналіст «Радіо Свобода»  Рікард Йозвяк.

    Хімічна атаку в Сирії не вплинула на рішення послів Євросоюзу

    Завтра, 12 квітня, посли країн Євросоюзу не будуть обговорювати питання санкцій проти військовослужбовців з Росії через хімічну атаку в Сирії.

    Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив журналіст «Радіо Свобода»  Рікард Йозвяк.

    «Санкції ЄС щодо військовослужбовців з Росії через події в Сирії не будуть обговорюватися під час завтрашньої зустрічі послів ЄС», - написав він.

    Нагадаємо, Канада готова посилити санкції проти Росії на тлі сирійської кризи.

    Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, було здійснено хімічну атаку в провінції Ідліб. 

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