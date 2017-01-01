Посли ЄС не обговорюватимуть питання санкцій проти військовослужбовців з Росії - Йозвяк
- Сьогодні, 13:47
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Журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Хімічна атаку в Сирії не вплинула на рішення послів Євросоюзу
Завтра, 12 квітня, посли країн Євросоюзу не будуть обговорювати питання санкцій проти військовослужбовців з Росії через хімічну атаку в Сирії.
Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«Санкції ЄС щодо військовослужбовців з Росії через події в Сирії не будуть обговорюватися під час завтрашньої зустрічі послів ЄС», - написав він.
Нагадаємо, Канада готова посилити санкції проти Росії на тлі сирійської кризи.
Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, було здійснено хімічну атаку в провінції Ідліб.