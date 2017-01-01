Послом миру ООН стала 19-річна пакистанка

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Новий посол миру ООН Малала Юсуфзай

В 2014 році Малала Юсуфзай була удостоєна Нобелівської премії миру

Малала Юсуфзай, 19-річна пакистанка, яка вижила в 2012 році після нападу бойовиків, стала послом миру ООН.

Про це повідомляє DW з посиланням на офіційного представника ООН Стефана Дюжарріка.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відзначив її боротьбу за право жінок на освіту.

«Навіть перед лицем серйозної небезпеки Малала Юсуфзай продемонструвала непохитну відданість правам жінок, дівчаток та інших груп населення», – зазначив Гутерріш.

За його словами, «її мужній активізм» надихнув безліч людей по всьому світу.

Зазначається, що 19-річна пакистанка стане наймолодшим послом миру ООН. Офіційна церемонія вступу її на цю посаду відбудеться 10 квітня.

Малала Юсуфзай з 11 років писала у блозі ВВС про те, як змінилося її життя після приходу талібів у долину Сват, і відкрито виступала за право дівчаток ходити до школи.

У 2012 році Малала поверталася додому зі школи, коли шкільний автобус зупинили таліби. Після того, як бойовики встановили її особу, на пакистанку було вчинено замах. Їй вдалося вижити і згодом довелося пройти тривале лікування у Великій Британії.

У 2013 році активістці була вручена премія «За свободу думки» імені Андрія Сахарова, а в 2014-му Юсуфзай за «боротьбу з пригнобленням молодих людей і за їх право на освіту» була удостоєна Нобелівської премії миру, ставши наймолодшим лауреатом за всю історію цієї нагороди.

«Главком» також повідомляв, що відома американська актриса Крістін Девіс, зірка серіалу «Секс і місто», призначена послом доброї волі управління верховного комісара ООН у справах біженців.